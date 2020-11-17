Власти Тувы обсудили с крупными инвесторами механизмы улучшения инвестиционного климата в регионе

Накануне в Туве состоялся большой разговор региональных властей и представителей бизнеса республики, передает корреспондент Накануне.RU. Глава Тувы Шолбан Кара-оол провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата с участием топ-менеджеров крупных российских и зарубежных промышленных предприятий, работающих в республике.

Как сообщает пресс-центр правительства республики Тыва, участвовали в совещании генеральный директор российской компании «Интергео» Лев Кузнецов, руководитель шведской компании «Auriant Mining» Данило Ланге, глава ООО «Лунсин» Оуян Луньао. Кроме того, вместе с бизнесменами вопросы инвестиционной среды в режиме видеоконференцсвязи обсудили директор департамента металлургии и материалов Минпромторга России Павел Серватинский и гендиректор АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» Сергей Ладыженко.

Руководители компаний считают, что власти республики обеспечили крупным инвесторам максимально благоприятный режим. Так, Лев Кузнецов отметил, что у «Интергео» заняло менее 2 недель получение разрешений на строительство ЛЭП и горно-обогатительного комбината, а предложенная правительством Тувы схема строительства дороги до Ак-Сугского месторождения позволила избежать неэффективных расходов на сумму около 40 миллиардов рублей – это почти треть всей стоимости инвестиционного проекта.

По словам Шолбана Кара-оола, Тува значительно продвинулась в выстраивании инвестиционного климата. Ранее республику приходилось развивать исключительно за счет бюджета, частный бизнес обходил ее стороной, считая рискованной для инвестиций территорией. Сегодня в национальном рейтинге инвестиционного климата республика с 76 места вышла на 53 и уже второй год сохраняет его. В Сибири Тува на 4 месте по улучшению условий для бизнеса и динамике привлечения инвестиций. Вложения в производство, в основной капитал на душу населения за три года выросли в 1,3 раза. При этом доля негосударственных инвестиций в общей структуре вложений приблизилась к 80 %. По уровню развития государственно-частного партнерства регион с 82 места поднялся на 65.

"Такие серьезные перемены, разумеется, не в один миг и не по щелчку пальцев происходят. Это дело кропотливое и долгое. В нулевых нам пришлось решать проблемы политической нестабильности, проводить реформы властных структур, чтобы максимально деполитизировать их, устранить почву для конфликтов и заставить заниматься своим прямым делом – хозяйством. Немало времени ушло на расчистку административных барьеров для бизнеса, создание благоприятной среды и защиты для инвесторов. Это был не простой и болезненный процесс, поскольку пришлось ломать устоявшиеся схемы работы, принуждать ведомства и организации выходить из зоны своего комфорта ради обеспечения комфорта для предпринимателей. Конечно, до предпринимательского рая нам еще далеко. Но то, что сделано, бизнес почувствовал. У нас появляются люди, которые готовы вести бизнес в Туве. Эту тенденцию нужно развивать", - подвел итог разговору Глава республики.