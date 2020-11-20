Вакцина от коронавируса в Европе может быть зарегистрирована в декабре

Евросоюз выразил надежду на то, что вакцина от COVID-19 будет зарегистрирована в ЕC в декабре.

Как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, новости о ее разработке звучат "обнадеживающе". По ее словам, в декабре или после Нового года начнется вакцинация от коронавируса.

Еврокомиссия ведет переговоры о поставках вакцины с некоторыми производителями, в том числе с BioNTech и Pfizer, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, немецкая компания BioNTech и американская Pfizer по завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19 сообщили, что доказали эффективность препарата на уровне 95%.

Ранее говорилось об эффективности этой вакцины в 90% случаев.