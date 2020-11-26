Южноуральские депутаты одобрили выделение еще полмиллиарда на новую инфекционную больницу

На заседании Законодательного собрания Челябинской области депутаты одобрили изменения в региональный бюджет на 2020 год и плановый период. Поправки предусматривают выделение средств на строительство второй очереди новой инфекционной больницы в Малой Сосновке, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект предусматривает перераспределение средств в объеме 589 млн рублей на развертывание 252 дополнительных коек с кислородным обеспечением в новом инфекционном центре в связи с регистрацией увеличения количеств случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Расходы на данные цели перераспределяются за счет экономии по другим направлениям с учетом оценки исполнения областного бюджета на 2020 год.

Перераспределение расходов не приведет к изменениям дефицита и общих параметров областного бюджета по доходам и расходам.

"Сегодня мы работаем на упреждение и выделяем деньги для строительства второй очереди областной инфекционной больницы", - подчеркнул спикер ЗСО Владимир Мякуш.

Депутаты приняли законопроект в первом и третьем чтениях.

Напомним, 11 ноября в Челябинской области начала работать новая областная инфекционная больница, построенная за 74 дня. На строительство больницы из бюджета области было выделено 1,9 млрд руб., ещё 550 млн направлено на оснащение медицинского учреждения – закуплено самое современное оборудование. Улице, на которое построен центр, присвоено название "Героев медиков". Это самая крупная больница в области. Уже сейчас здесь развернуто 360 коек, из них 40 реанимационных для пациентов с коронавирусом. В случае экстренной необходимости здесь можно будет развернуть 482 койки.