26 Ноября 2020
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Политика За рубежом
Вице-председатель КНР Си Цзиньпин и вице-президент США Джо Байден обмениваются футболками в Лос-Анджелесе,2012 г. (2020) | Фото: china.com.cn

А Путин думает. Руководство Китая поздравило Байдена и Харрис

Китай, долго с настороженностью наблюдавший за исходом президентских выборов в США, наконец определился с тем, кого считает победителем. Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму с поздравлениями Джо Байдену, а вице-председатель Ван Цишань — вице-президенту Камале Харрис.
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"Мы надеемся, что обе стороны откажутся от конфронтации, будут поддерживать дух неконфликтности, взаимного уважения и беспроигрышного сотрудничества, сосредоточатся на сотрудничестве, будут улаживать разногласия, способствовать здоровому и стабильному развитию китайско-американских отношений", - отметил в своём послании лидер КНР.

Издание Global Times называет этот шаг "своевременным посланием доброй воли". Отправка телеграммы означает и то, что руководство КНР рассчитывает вернуть двусторонние отношения в нормальное русло и преодолеть начавшийся при Дональде Трампе разлад.

В прошлом Пекин направлял в Вашингтон подобные поздравления сразу же после объявления итогов выборов. Научный сотрудник Института американских исследований Китайской академии социальных наук Юань Чжэн обращает внимание на то, что в этот раз хаос при подсчёте голосов заставил руководство КНР выбрать острожный подход. При этом так поступили не только в КНР, но и в России. Впрочем, российский президент Владимир Путин куда более осторожен и до сих пор не спешит поздравлять Байдена.

Теперь в центре внимания находится дипломатическая стратегия новой администрации США. В настоящее время Байден в основном налаживает отношения с европейскими союзниками, но уже очень скоро именно Азиатско-Тихоокеанский регион станет приоритетным направлением для внешней политики США.

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А Путин думает. Руководство Китая поздравило Байдена и Харрис

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Теги: Си, Байден, Харрис, Китай США



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