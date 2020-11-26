26 Ноября 2020
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Экономика В России
кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

Только у четверти россиян есть "подушка безопасности" на случай увольнения

Почти четверть россиян (23%) имеет финансовую подушку на случай увольнения. У половины из этого числа денег хватит, чтобы не работать шесть месяцев и даже год. Таковы данные опроса сервиса Работа.Ру и "Сбербанк страхования".
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10% респондентов ответили, что их накоплений хватит не больше, чем на месяц. Еще 34% смогут существовать без постоянного заработка 1-3 месяца, 31% сможет протянуть до полугода, 24% смогут не работать год, цитирует исследование РИА Новости.

"Более половины россиян (52%) сталкивались с увольнениями по сокращению штата, из-за банкротства или финансовых трудностей компании, кризиса. При этом каждый пятый опрошенный (20%) уточнил, что в его жизни такие случаи происходили не один раз, а с 32% респондентов такие увольнения случались лишь однажды", - говорится в исследовании.

Интересно, что 60% респондентов в случае внезапного увольнения рассчитывают найти новую работу за 1-3 месяца.

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Только у четверти россиян есть "подушка безопасности" на случай увольнения

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Теги: увольнение, подушка безопасности, россияне, сбережения



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