Только у четверти россиян есть "подушка безопасности" на случай увольнения

Почти четверть россиян (23%) имеет финансовую подушку на случай увольнения. У половины из этого числа денег хватит, чтобы не работать шесть месяцев и даже год. Таковы данные опроса сервиса Работа.Ру и "Сбербанк страхования".

10% респондентов ответили, что их накоплений хватит не больше, чем на месяц. Еще 34% смогут существовать без постоянного заработка 1-3 месяца, 31% сможет протянуть до полугода, 24% смогут не работать год, цитирует исследование РИА Новости.

"Более половины россиян (52%) сталкивались с увольнениями по сокращению штата, из-за банкротства или финансовых трудностей компании, кризиса. При этом каждый пятый опрошенный (20%) уточнил, что в его жизни такие случаи происходили не один раз, а с 32% респондентов такие увольнения случались лишь однажды", - говорится в исследовании.

Интересно, что 60% респондентов в случае внезапного увольнения рассчитывают найти новую работу за 1-3 месяца.