У россиян большие и оптимистичные планы на 2021 год - исследование

2020 год не разуверил россиян в завтрашнем дне. Они надеются, что следующий год будет лучше уходящего, это результаты опроса банка "Открытие".

Так, 45% опрошенных планируют увеличить в 2021 году доходы, 37% - рассчитывают на увеличение накоплений, 29% собираются найти новую работу, пишут "Ведомости".

Чаще всего хотят увеличить свои доходы жители Северного Кавказа (51% опрошенных), реже – жители Сибири и Дальнего Востока (по 41%). На увеличение же накоплений рассчитывают чаще жители Северо-Западного и Южного федеральных округов.

В северо-западных регионах живет больше всего россиян, которые главным планом на 2021 год наметили устройство на новую работу (36%). Интересно, что каждый десятый участник опроса хочет открыть в следующем году собственный бизнес. 10% респондентов собираются купить жилье в ипотеку.