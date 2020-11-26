Минспорта РФ обжаловало решение суда по спору с "Водоканалом" из-за "Екатеринбург-Арены"

В Министерстве спорта России решили обжаловать решение суда, который встал на сторону екатеринбургского МУП "Водоканал". Подана апелляция.

Напомним, в августе МУП подавал иск к Минспорта: сумма требований превышала 97 млн руб. Как заявляли в пресс-службе "Водоканала", он связан с неоплатой работ по техническому подключению стадиона "Екатеринбург-Арена" к сетям водоснабжения и водоотведения.

В начале ноября Арбитражный суд Свердловской области полностью удовлетворил иск. Как поясняли Накануне.RU в "Водоканале", решение не вступит в законную силу еще месяц, и в течение этого времени Минспорта имеет возможность его обжаловать.

В спортивном ведомстве так и поступили. Как сообщается в электронной картотеке дел, на вердикт свердловского арбитража подана апелляция. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Ранее в Министерстве спорта РФ заявляли, что ситуация с "Водоканалом" возникла по причине "несогласованных действий участников процесса".