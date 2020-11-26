26 Ноября 2020
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Экономика В России Москва
Герман Греф Сбербанк (2020) | Фото: Сбер Конф

Ответ Набиуллиной: Сбер приобрел долю в аналитическом стартапе

Стало известно о приобретении Сбербанком доли в стартапе Watchout!AI. Сервис занимается аналитикой контента с целью исключения рекламы бренда из негативного контекста. В анализе используется искусственный интеллект. Как пишет "Коммерсант", технология может быть интересна рекламному агентству "Сбермаркетинг", входящему в экосистему Сбера.

В целом компания оценена во 125 млн руб., Сбер приобрел долю в 8% в компании, управляющей сервисом. В Watchout!AI сообщили, что теперь технологию "Сбермаркетинг" сможет использовать и в интересах внешних клиентов.

Стартап запустился в 2019 году. Сервис распознает текст на предмет негатива с помощью искусственного интеллекта с точностью 96%.

Напомним, накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, выразила обеспокоенность появлением и стремительным развитием так называемых экосистем в России. Регулятор беспокоит тот факт, что в России кредитные организации развиваются в финтехкомпании, при этом состояние их непрофильных бизнесов, риски, связанные с этим – никто особо не контролирует, тогда как за рубежом обычно происходит наоборот – технологические компании поглощают банки, благодаря чему ситуация изначально находится под контролем у государства.

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Ответ Набиуллиной: Сбер приобрел долю в аналитическом стартапе

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Теги: сбербанк, стартап, сервис, экосистема, интеграфия, эльвира набиуллина



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