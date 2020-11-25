25 Ноября 2020
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Экономика В России Москва
Герман Греф (2020) | Фото: Сбер Конф

Звоночек для Грефа: Набиуллина заявила о желании взять под контроль компании-экосистемы

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина считает, что финтехкомпании, появляющиеся в России, нуждаются в более тщательном регулировании и надзоре. Об этом она заявила, представляя планы по денежно-кредитной политике на ближайшие три года.

"Мы близки к тому, что на рынке появятся компании, которые могут обслуживать вообще все потребности человека – от банка до стриминга. Возникают вопросы от людей, которые уже не знают, в банк они обратились или в супермаркет. Могут появляться бизнес-риски, непонимание со стороны инвесторов и проблемы с защитой персональных данных", - отметила глава регулятора.

 "С одной стороны, для граждан это удобно. Это развивается во всем мире. С другой стороны, здесь есть риски. В отличие от США, Китая и ЕС, где такие экосистемы создаются на базе техкомпаний (а последние уже жестко регулируются государством), у нас особенность такая, что компании развиваются на базе банков. И у нас тоже надо так сделать – зарегулировать работу банков с вложениями в небанковские активы", - рассказала Набиуллина.

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Звоночек для Грефа: Набиуллина заявила о желании взять под контроль компании-экосистемы

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Теги: эльвира набиуллина, финтехкомпании, сбер, центробанк



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