Звоночек для Грефа: Набиуллина заявила о желании взять под контроль компании-экосистемы

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина считает, что финтехкомпании, появляющиеся в России, нуждаются в более тщательном регулировании и надзоре. Об этом она заявила, представляя планы по денежно-кредитной политике на ближайшие три года.

"Мы близки к тому, что на рынке появятся компании, которые могут обслуживать вообще все потребности человека – от банка до стриминга. Возникают вопросы от людей, которые уже не знают, в банк они обратились или в супермаркет. Могут появляться бизнес-риски, непонимание со стороны инвесторов и проблемы с защитой персональных данных", - отметила глава регулятора.

"С одной стороны, для граждан это удобно. Это развивается во всем мире. С другой стороны, здесь есть риски. В отличие от США, Китая и ЕС, где такие экосистемы создаются на базе техкомпаний (а последние уже жестко регулируются государством), у нас особенность такая, что компании развиваются на базе банков. И у нас тоже надо так сделать – зарегулировать работу банков с вложениями в небанковские активы", - рассказала Набиуллина.