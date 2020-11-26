Пермский край получит отсрочку по погашению задолженности перед Федерацией до 2029 года

26 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Приволжский ФО Пермский край
кредит процент экономика (2009) | Фото: www.startmaster.ru

Пермский край получит отсрочку по погашению задолженности перед Федерацией до 2029 года

Депутаты заксобрания Пермского края на сегодняшнем заседании рассмотрели и приняли проект закона, по которому регион получит отсрочку по погашению задолженности перед Федерацией до 2029 года, передает корреспондент Накануне.RU.

В 2015-2017 г. Пермский край получил заемные средства для погашения дефицита в размере 11,5 млрд руб. К началу текущего года остаток задолженности регионального бюджета перед федеральным составляет 7,5 млрд руб.

Без учета отсрочки, регион должен был вернуть эти средства до 2024 года. Высвободившиеся средства планируется направить на предотвращение экономических последствий пандемии и инвестиционные проекты.

Теперь, по новому графику возврата задолженности, сумма погашения в этом году для Пермского края составит 0 руб. Таким образом, объем высвободившихся средств в 2020 году составил 836,7 млн рублей, в 2021-2024 гг. – по 418,3 млн рублей ежегодно, в 2025-2029 гг. – 1,17 млрд рублей ежегодно.

По условиям соглашения, высвобождающиеся средства бюджета Пермского края должны быть направлены на конкретные цели. В 2020 году – на мероприятия по предотвращению экономических последствий пандемии, а также профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции. По информации министерства финансов, ранее средства на эти цели были запланированы за счет коммерческих кредитов.

Проект был принят без вопросов и обсуждений.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пермский край получит отсрочку по погашению задолженности перед Федерацией до 2029 года

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, болезнь, рост, covid-19, долг, бюджет, отсрочка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.10.2020 13:56 Мск Пермский край получит от Федерации отсрочку по уплате долга

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети