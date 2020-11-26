Пермский край получит отсрочку по погашению задолженности перед Федерацией до 2029 года

Депутаты заксобрания Пермского края на сегодняшнем заседании рассмотрели и приняли проект закона, по которому регион получит отсрочку по погашению задолженности перед Федерацией до 2029 года, передает корреспондент Накануне.RU.

В 2015-2017 г. Пермский край получил заемные средства для погашения дефицита в размере 11,5 млрд руб. К началу текущего года остаток задолженности регионального бюджета перед федеральным составляет 7,5 млрд руб.

Без учета отсрочки, регион должен был вернуть эти средства до 2024 года. Высвободившиеся средства планируется направить на предотвращение экономических последствий пандемии и инвестиционные проекты.

Теперь, по новому графику возврата задолженности, сумма погашения в этом году для Пермского края составит 0 руб. Таким образом, объем высвободившихся средств в 2020 году составил 836,7 млн рублей, в 2021-2024 гг. – по 418,3 млн рублей ежегодно, в 2025-2029 гг. – 1,17 млрд рублей ежегодно.

По условиям соглашения, высвобождающиеся средства бюджета Пермского края должны быть направлены на конкретные цели. В 2020 году – на мероприятия по предотвращению экономических последствий пандемии, а также профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции. По информации министерства финансов, ранее средства на эти цели были запланированы за счет коммерческих кредитов.

Проект был принят без вопросов и обсуждений.