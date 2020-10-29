Пермский край получит от Федерации отсрочку по уплате долга

Пермский край получит отсрочку по погашению долга перед Федерацией до 2029 года с уменьшением суммы погашения в 2020-2024 гг., сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального заксобрания.

В в 2015-2017 г. Пермский край получил заемные средства для погашения дефицита в размере 11,5 млрд руб. К началу текущего года остаток задолженности регионального бюджета перед федеральным составляет 7,5 млрд руб.

"В соответствии с апрельским постановлением Правительства РФ субъектам была предоставлена отсрочка по погашению задолженности. В соответствии с этим постановлением региональный Минфин подпишет дополнительное соглашение с федеральным, которое изменяет график возврата задолженности", - говорится в сообщении.

В этом году бюджет Прикамья должен был выплатить 836,7 млн руб., с 2021 по 2024 г. по 418,3 млн руб., с 2025 по 2029 г. 1,17 млрд руб. ежегодно.

При этом средства, которые должны были направить на погашение долга перед Федерацией по условиям соглашения пойдут на поддержку экономики из-за пандемии коронавируса, устранение и профилактику новой коронавирусной инфекции и на инфраструктурные объекты.