Более четырех десятков вопросов рассмотрели депутаты Воронежской городской думы. Основные: корректировка бюджета, питание школьников, снос незаконных НТО

На состоявшемся четвертом заседании Воронежской городской Думы депутаты рассмотрели 44 вопроса, передает корреспондент Накануне.RU. В том числе, по корректировка бюджета городского округа город Воронеж на 2020 год.

Воронежские городские депутаты согласовали в целях перекредитования под более низкую процентную ставку увеличение объема денежных средств, полученных от кредитных организаций и погашенных кредитов в 2020 году на 4 420 000 тыс. рублей – с 4 212 249 тыс. рублей до 8632249 тыс. рублей - в качестве источника внутреннего финансирования дефицита бюджета. Процентная ставка сейчас будет составлять 5,25% годовых, а ранее она была от 5,9% до 6,6%. В целях покрытия временного кассового разрыва городская дума также согласовала увеличение объема денежных средств привлеченных и погашенных бюджетных кредитов от других бюджетов в 2020 году на 250 000 тыс. рублей – с 805 268 тыс. рублей до 1 055 268 тыс. рублей. Эти корректировки привели к следующим общим параметрам бюджета города на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов: доходы – 22, 169 млрд. рублей; расходы – 22, 774 млрд. рублей; дефицит – 604 772 тыс. рублей, или 6,3% от налоговых и неналоговых доходов бюджета.

Также на заседании думы депутаты внесли несколько изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки.

Пожалуй, самым эмоциональным оказалось обсуждение вопроса о внесении изменений в решение «Об утверждении Положения о прядке размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на территории городского округа город Воронеж». Стоит напомнить, что сейчас, согласно решению городской Думы, принудительный демонтаж НТО осуществляется силами и средствами муниципальных предприятий. При этом, на данный момент часть этих организаций находится в состоянии ликвидации, преобразования, не располагают специализированной техникой. Привлечение к демонтажу комбинатов благоустройства районов приводит к тому, что использованные на эти мероприятия средства, попадают в разряд - нецелевое использование, так как данные виды работ не предусмотрены муниципальным заданием. А зачастую отвлечение сил и средств муниципальных предприятий вообще не возможно осуществить. При этом, расходы предприятий на эту работу не компенсировались. По факту получалось, что большинство незаконных НТО демонтировалось самостоятельно их владельцами. В результате, как показали проверки контрольно-счетной палаты города, демонтированные НТО повторно устанавливались их хозяевами почти на те же места.

Проанализировав сложившуюся практику, администрация Воронежа предложила новый механизм проведения принудительного демонтажа НТО путем привлечения специализированной организации в рамках муниципальных контрактов. Прогнозная стоимость работ по демонтажу незаконно размещенных НТО с четвертого квартала 2020 года по 2024 год составит порядка 25 млн. рублей. Демонтировать будет необходимо около 600 объектов. При этом, проектом уточнено, что существующий порядок демонтажа муниципальными предприятиями в рамках соглашений, заключенных с администрацией города, сохранится в отношении НТО, площадь которых составляет 20 кв. м и менее. Эту работу будет проводить МКП «ЭкоЦентр». Именно за этим предприятием закреплено хранение незаконных НТО и демонтаж на озелененных территориях, переданных предприятию в бессрочное пользование. Специалисты этого предприятия пояснили, что для реализации поставленных задач требуется приобретение специализированной техники (крана-манипулятора).

В ходе обсуждения депутаты Константин Ашифин, Андрей Померанцев и Роман Жогов высказали мнение, что данное решение может быть излишним на фоне кризиса, который переживает малый бизнес города. Депутаты опасаются, что демонтаж может быть произведен и при незначительных нарушениях со стороны владельцев торговых объектов. Депутат Артем Рымарь призвал вообще подумать о совеобразной "амнистии" для НТО. "Они, может быть, попали в график демонтажа по формальным основаниям", - предположил депутат. Депутат Александр Сысоев высказал иное мнение - по его словам, речь не идет о том, чтобы кого-то ущемить в правах. Он считает: если доказано, что торговый объект установлен незаконно, а человек продолжат использовать его, пользуясь бездействием властей, то механизм демонтажа объекта для реализации принятого по нему решения оправдан и необходим. Иван Кандыбин пояснил, что в проекте решения речь идет не о добросовестных владельцах НТО, а о тех, кто незаконно ставит павильон в месте, которое считает нужным. При этом, не платит налоги, но ведет предпринимательскую деятельности.

В результате жарких дебатов 23 депутата проголосовали «за» принятие решения с учетом предложений постоянной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства, торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию.

Важный для населения вопрос об изменениях в финансировании питания школьников города Воронежа также обсуждали депутаты. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской городской думы, согласно действующим решениям для детей, которые посещают группы продленного дня после занятий в первую смену, предусмотрены обеды. Но в связи с обращениями родителей появилась необходимость открытия групп продленного дня и для школьников, обучающихся во вторую смену, которые работали бы в первую смену. А в проекте решения учтена необходимость обеспечения таких школьников не только обедами, но и завтраками.

В ходе отчета горизбиркома к председателю городского избиркома Валерию Бунееву у депутатов возник ряд вопросов о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов Воронежской городской Думы пятого созыва. Было решено обсудить эту тему на одном из ближайших заседаний совета городской Думы.

Городские парламентарии также согласовали внесение изменений в Положение об управлении культуры администрации города. Проект предусматривает наделение управления функциями по осуществлению в пределах компетенции мероприятий по противодействию терроризму в установленной форме деятельности и обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления.

Также депутаты утвердили положения о постоянных комиссиях Воронежской городской Думы. Прежний документ принимался в 2010 году и, соответственно, утратил актуальность.

На заседании Воронежской городской думы было проведено много кадровых и иных решений. Парламентарии утвердили кандидатуру депутата Александра Сысоева для включения в состав городской межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о пригодности/непригодности муниципального жилого помещения для проживания и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Олег Черкасов войдет в состав городского совета по противодействию коррупции и в состав комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на территории города. Депутаты Андрей Соболев и Артем Рымарь войдут в состав Экспертного совета по предоставлению льгот по налоговым и неналоговым платежам. Александр Жуков, Александр Чистяков, Андрей Померанцев, Андрей Суверин включены в состав в состав координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе города. Константин Ашифин, Артем Рымарь, Андрей Зачупейко вошли в состав городской антинаркотической комиссии. В состав городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории города рекомендовали депутатов Владислава Новомлинского и Алексея Золотарева. Дмитрий Крутских и Вадим Клецов войдут в состав комиссии по установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Также городские парламентарии поддержали заявление депутата Сергея Кудрявцева об осуществлении полномочий на постоянной основе.

В ходе заседания парламентарии утвердили план работ Воронежской городской Думы на 2021 года.