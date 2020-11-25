Большую часть расходов бюджета Воронежской области в 2021 году направят на финансирование социальной сферы

Закон о бюджете Воронежской области на 2021-2023 годы будет внесен в региональный парламент до 30 ноября, заявил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. Проект бюджета 25 ноября рассмотрели на заседании правительства региона, передает корреспондент Накануне.RU.

"При формировании бюджета учитывалось влияние коронавирусной инфекции на экономику региона, а также изменения бюджетного и налогового законодательства", – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В правительстве области также отмечают, что проект закона разработан с учетом сценарных условий функционирования экономики страны, основных параметров прогноза показателей социально-экономического развития Российской федерации и Воронежской области на ближайшие три года.

Владимир Нетёсов озвучил основные параметры главного финансового документа региона. "Прогнозируемая сумма доходов областного бюджета составит 131,6 млрд рублей, расходы запланированы в объеме чуть больше 135 млрд рублей. Дефицит – 3,4 млрд рублей имеет гарантированные источники финансирования, они также предусмотрены в бюджете, – рассказал Владимир Нетёсов. – Расходы бюджета сформированы на 98,4% по программно-целевому принципу. В полном объеме предусмотрены средства на реализацию национальных проектов – 21 млрд 538 млн рублей (из которых только порядка 65 % – средства федерального бюджета, а 35 % - это участие области)".

Спикер регионального парламента Владимир Нетёсов отметил, что большую часть расходов областного бюджета традиционно составит финансирование социальной сферы. В проекте документа прописаны и обеспечены все нормативные публичные обязательства, социальные выплаты предусмотрены в необходимом объеме.

"Полностью обеспечено повышение оплаты труда «указным» категориям работников, социально значимые расходы проиндексированы, предусмотрены расходы на увеличение МРОТ. Значительный объем средств выделяется на развитие области: строительство объектов государственной и муниципальной собственности, развитие сети автомобильных дорог общего пользования, в том числе в сельской местности, господдержку предприятий агропромышленного комплекса", – рассказал Владимир Нетёсов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской областной Думы, основная доля расходов регионального бюджета приходится на реализацию государственных программ в социальной сфере – 65,5 %. При этом, в условиях пандемии особое внимание уделяется здравоохранению. Консолидированные расходы здесь с учетом всех источников финансирования в следующем году составят 46 млрд 367,3 млн рублей. Расходы областного бюджета в сопоставимых условиях вырастут к уровню текущего года на 743,3 млн рублей, или на 4%, и составят 19 млрд 174,9 млн рублей. На образование в Воронежской области потратят с учетом средств федерального и местных бюджетов 37 млрд 529,1 млн рублей, с ростом к текущему году на 9%. На социальную защиту населения с учетом федеральных средств расходы запланированы в сумме 21 млрд 349,4 млн рублей, с ростом к текущему году на 12,8 %, или 2 млрд 421,2 млн рублей. Причем, 74,2% из них или 15 млрд 850 млн рублей – это социальные выплаты. Также в 2021 году в отраслях социальной сферы продолжится реализация адресной программы капитального ремонта, на которую предусмотрено 2 млрд рублей.

Расходы дорожного фонда запланированы в объеме 15 млрд 642,4 млн рублей, из них за счет собственных средств - 12 млрд 223,2 млн рублей. Средства направят на поддержание нормативного состояния и развитие сети автомобильных дорог области.

На государственную поддержку агропромышленного комплекса в 2021 году предусмотрено 6 млрд 848,2 млн рублей, из которых 2 млрд 477,5 млн рублей – областные средства. Все виды поддержки сельхозтоваропроизводителей сохранятся.

На финансирование областной адресной инвестиционной программы в 2021 году предусмотрено 12 млрд 640,8 млн рублей, в том числе средства областного бюджета – 6 млрд 700,3 млн рублей. Половина расходов - это финансирование объектов муниципальной собственности. Значительная часть запланированных средств – 83 % будет направлена на строительство объектов социально-культурной сферы и инженерной инфраструктуры к ним. В 2021 году предусмотрено строительство 214 объектов, в том числе таких, как хирургический корпус онкологического диспансера, детский корпус для оказания специализированной медицинской помощи детям по профилям Онкология, Гематология, а также школ и детских садов в муниципальных районах области.