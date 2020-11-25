В Сингапуре больше двух недель не выявляли новых случаев COVID-19

Самый продолжительный период без новых заболевших коронавирусом местных жителей фиксируют власти Сингапура с начала пандемии - 15 дней.

При этом, как отмечает Straits Times, сегодня были выявлены семь завезенных случаев заражения у людей, прибывших в Сингапур из других стран.

С начала пандемии в Сингапуре коронавирусом заразились более 58 тыс. человек, 28 умерли.

Как ранее писало Накануне.RU, страны Юго-Восточной Азии с советской моделью управления здравоохранением лучше всего справляются с коронавирусом.

Пациенты в Японии, Южной Корее, Сингапуре и Тайване могут сразу обратиться к специалисту по профилю, как это было в СССР. Пока страны Запада и Россия "оптимизировали" стационары, страны ЮВА наращивали коечный фонд и повышали эффективность его использования. Также они взяли лучшее из европейской и американской системы, что вместе с советским принципом централизованного госуправления показывает свою результативность.