СМИ: Страны Юго-Восточной Азии с советской моделью управления здравоохранением лучше всего справляются с коронавирусом

Статистика заболеваемости и смертности от коронавируса позволяет констатировать успех Японии, Южной Кореи, Сингапура и непризнанного, но по факту независимого Тайваня. Сопоставимые показатели демонстрируют только страны раннего жесткого карантина. Но страны Юго-Восточной Азии (ЮВА) обходятся без него, т.к. используют лучшее из советского опыта управления здравоохранением. Об этом пишет журнал VTimes.

Западные эксперты и их апологеты в России давно призывают к децентрализации медицины, сокращению стационаров и превращения врачей общей практики в привратников, которые решают, нужен ли больному врач-специалист, говорится в статье. Эта доктрина более или менее работает в мирное время и в условиях эпидемического благополучия. Так, до прошлого года в рейтинге The Most Efficient Health Care агентства Bloomberg лидерами по эффективности системы здравоохранения были Испания и Италия, где ответственность за медицинскую помощь делегирована регионам, обеспеченность стационарами очень низкая (около 30 коек на 10 тыс. населения), а консультация специалиста зачастую возможна только после безуспешного лечения у врача общей практики. Но они же первыми и "упали", как только ситуация стала неординарной.

А вот страны ЮВА делали все ровно наоборот. Они централизовали управление здравоохранением, обеспечили свободный доступ пациентов к специалистам и высокую обеспеченность стационарами. То есть если на Западе г лавный инструмент "оптимизации" здравоохранения – ограничение доступности помощи , то указанные страны ЮВА создали новую модель, где баланс между спросом населения на общедоступную помощь и ресурсами здравоохранения достигается опережающим ростом эффективности.

Появление такой модели в странах ЮВА не случайно. Они живут в условиях регулярных вспышек опасных инфекционных болезней, природных катастроф и постоянной угрозы регионального военного конфликта, поэтому постоянно готовы к мобилизации медицины.

"Если сегодня в России за медицинскую помощь отвечают регионы, а за борьбу с эпидемиями – независимый от Минздрава Роспотребнадзор, то профильные министерства Японии, Южной Кореи, Тайваня и Сингапура несут прямую ответственность и за медицинскую помощь, и за эпидемическое благополучие – так было в СССР, где главный санитарный врач был первым заместителем министра здравоохранения. В полном соответствии с заветами Николая Семашко, организационная интеграция врачей и эпидемиологов в этих странах обеспечила высокую скорость выявления зараженных и локализацию очагов активными эпидемиологическими расследованиями – удалось обойтись без локдауна и сохранить нормальную жизнь общества", - пишут авторы.

Из советской системы эти страны ЮВА заимствовали упор на раннюю специализированную помощь и понимание мобилизационной важности резервов стационарной помощи . Пациенты в Японии, Южной Корее, Сингапуре и Тайване могут сразу обратиться к специалисту по профилю, как это было в СССР. Пока страны Запада и Россия "оптимизировали" стационары, страны ЮВА наращивали коечный фонд и повышали эффективность его использования.

Также они взяли лучшее из европейской и американской системы, что вместе с советским принципом централизованного госуправления показывает свою результативность "без вакцин, чудо-лекарств и полицейщины".

Интересно, что в Японии и Южной Корее около 130 госпитальных коек на 10 тыс. населения. На Тайване - 70, в Сингапуре - 25, но там население живет на очень небольшой территории. В России же 70 коек, а вот в странах Запада 20-40. Не исключено, что это одна из причин того, почему в России смертность от коронавируса ниже, чем на Западе, но выше, чем в странах ЮВА. В России из 1 млн населения от коронавируса умерли уже более 200 человек, в большинстве стран Запада - многие сотни, а в указанных странах ЮВА - от 1 на Тайване до 14 в Японии.