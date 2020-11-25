25 Ноября 2020
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Образование Свердловская область
Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

В екатеринбургской гимназии №13 отключили отопление. Дети продолжают учиться

В гимназии №13 в Екатеринбурге отключили отопление. Об этом Накануне.RU сообщил родитель одного из учеников.
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По его данным, тепла в учреждении нет уже второй день.

"И это при том, что кругом ковид и младшие классы", - отметил он.

В приемной гимназии Накануне.RU сообщили, что отопление отключено из-за ремонтных работ. По словам представителя учреждения, это "штатная ситуация", которая никак не повлияла на образовательный процесс.

"Дети учатся, в кабинетах тепло. Все соответствует СанПиНам, все в порядке", - заверили в гимназии, предположив, что к концу дня работы будут завершены.

Отвечая на вопрос, каким образом поддерживается тепло в помещениях, там отметили, что "школа не успела остыть".

"Да и дети двигаются и дышат, поэтому в кабинетах тепло. Учебный процесс идет, все хорошо. Будем надеяться, что завтра отопление уже будет", - заключили в гимназии.

Напомним, в конце минувшей недели губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении дистанционного обучения для школьников 6-10-х классов до 28 ноября. Ученики 1-5-х и 11-х классов продолжают заниматься в очном формате.

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В екатеринбургской гимназии №13 отключили отопление. Дети продолжают учиться

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Теги: гимназия, отопление, отключение, Екатеринбург



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