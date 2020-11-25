На Южном Урале пьяный полицейский из ХМАО устроил ДТП

Сотрудник полиции из Нижневартовска устроил в Еткульском районе Челябинской области ДТП, в котором пострадала женщина. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по подозрению в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе южноуральского СК.

Авария произошла вечером 22 ноября на автодороге в Еткульском районе. По версии следствия, подозреваемый управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем.

В результате ДТП тяжелые травмы получила одна из пассажирок, находившаяся в данном автомобиле. Потерпевшая находится в тяжелом состоянии в больнице.

Известно, что сотрудник полиции находился в отпуске. Сейчас он задержан. В суд направлено ходатайство о заключении мужчины под стражу.