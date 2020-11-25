Силовик из ХМАО, устроивший пьяное ДТП на Южном Урале, уволен со службы

В полиции Югры высказались об аварии, которую устроил в Челябинской области силовик. Глава пресс-службы окружного УМВД Ольга Абмайкина рассказала Накануне.RU, что фигурант уголовного дела был в отпуске с последующим увольнением.

"Этот сотрудник с 3 ноября находится в отпуске с последующим увольнением. То есть он уже бывший сотрудник – приказ подписан 3 ноября. Но приходится констатировать, да, что водитель был пьян", - сказала Абмайкина.

Напомним, авария произошла вечером 22 ноября на автодороге в Еткульском районе. По версии следствия, подозреваемый - теперь уже экс-силовик из Нижневартовска - управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП тяжёлые травмы получила одна из пассажирок, находившаяся в данном автомобиле. Потерпевшая находится в тяжелом состоянии в больнице.