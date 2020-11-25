25 Ноября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Челябинская область
мигалка полиции машина ДПС (2011) | Фото:sova-tv.ru

Силовик из ХМАО, устроивший пьяное ДТП на Южном Урале, уволен со службы

В полиции Югры высказались об аварии, которую устроил в Челябинской области силовик. Глава пресс-службы окружного УМВД Ольга Абмайкина рассказала Накануне.RU, что фигурант уголовного дела был в отпуске с последующим увольнением.

"Этот сотрудник с 3 ноября находится в отпуске с последующим увольнением. То есть он уже бывший сотрудник – приказ подписан 3 ноября. Но приходится констатировать, да, что водитель был пьян", - сказала Абмайкина.

Напомним, авария произошла вечером 22 ноября на автодороге в Еткульском районе. По версии следствия, подозреваемый - теперь уже экс-силовик из Нижневартовска - управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП тяжёлые травмы получила одна из пассажирок, находившаяся в данном автомобиле. Потерпевшая находится в тяжелом состоянии в больнице.

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Силовик из ХМАО, устроивший пьяное ДТП на Южном Урале, уволен со службы

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Теги: полицейский, ДТП, задержание,



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Ранее 25.11.2020 11:15 Мск На Южном Урале пьяный полицейский из ХМАО устроил ДТП

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