Московские власти сообщили, на сколько вырастут тарифы ЖКХ с 1 января 2021 года

С 1 января 2020 года в Москве вырастут тарифы на услуги ЖКХ. В мэрии города акцентируют внимание на том, что рост будет ниже инфляции.

"Ставка платы за пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилищного фонда с 1 января 2021 года будет увеличена на 3,5%. Ставка платы за содержание жилого помещения будет проиндексирована на 4,6%. Минимальный размер взноса на капремонт будет увеличен на 3,5%", - говорится в сообщении пресс-службы главы города по итогам заседания президиума городского правительства.

Повышение тарифов на водоснабжение, отопление, электроснабжение и другие коммунальные услуги городские власти еще не приняли. В любом случае, повышение на эти виды услуг по закону происходит не раньше 1 июня.