Полиция заплатит миллион за помощь в раскрытии жестокого двойного убийства в Нижнем Тагиле

Свердловские полицейские продолжают работу по раскрытию жестокого убийства 36-летней женщины и ее 12-летней дочери. За информацию о злоумышленнике обещано солидное вознаграждение.

Преступление было совершено 20 октября 2018 года в одной из квартир дома №87 по проспекту Ленинградский в Нижнем Тагиле. Из квартиры убитых были похищены ноутбук Lenovo G-580 в корпусе черного цвета и планшет Samsung SM-T210.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, к расправе может быть причастен мужчина славянской внешности, возрастом 30-35 лет, ростом около 170 см, среднего телосложения, с вытянутым овальным лицом. Он был одет в темную куртку и белую вязаную шапку. На руке у злоумышленника имелась татуировка в виде восходящего солнца.

Сыщикам удалось составить фоторобот подозреваемого. Всех, кто что-нибудь знает об этом человеке, оперуполномоченные просят сообщить по круглосуточному "телефону доверия" ГУ МВД по Свердловской области: 8 (343) 358-71-61.

"Тому, кто предоставит информацию, которая поможет установить личность подозреваемого, МВД гарантирует конфиденциальность и вознаграждение в размере одного миллиона рублей", - добавил полковник Горелых.