Гаджеты угрожают здоровью детей - французские специалисты

24 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника За рубежом
монитор, рука, компьютер, дистант, фитнесс, гаджет, айпад (2020) | Фото: пресс-служба УрГЭУ

Гаджеты угрожают здоровью детей - французские специалисты

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и гигиены труда Франции (ANSES) в своем отчете указало, что гаджеты представляют большую опасность для здоровья детей, сообщает РВС со ссылкой на France Info. При этом исследование проводилось еще до коронавируса.
Читайте также:

Отмечается, что из-за снижения физической активности у детей возрастает риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, плохого сна.

"Здоровье двух третей подростков от 11 до 17 лет (66%) подвержено особому риску. Просто потому, что они проводят более двух часов перед экраном в день и менее одного часа физической активности. Это пороги опасности", - сказала ведущий специалист ANSES Ирен Маргаритис.

При этом еще 17% подростков вообще двигаются менее 20 минут в день и более 4,5 часов сидят перед экраном. После введения карантина проблема еще больше усугубилась.

Делается предположение, что дети и подростки из бедных семей больше всего подвержены малоподвижному образу жизни.

"Мы должны переосмыслить место физической активности в нашей жизни. Физическая активность и сокращение малоподвижного образа жизни - это это необходимость", - заключила Маргаритис.

Гипотеза ANSES о детях из бедных семей перекликается с материалом New York Times о том, что цифровизация - это для бедных, а богатые живут более полноценной жизнью.

Напомним, в России на дистанционном режиме 84% детей имели неблагополучные психические реакции пограничного уровня, у 43% были депрессивные проявления, нарушения сна - у каждого второго. 70% детей стали меньше гулять и двигаться, 21% школьников назвали такой режим невыносимым.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Гаджеты угрожают здоровью детей - французские специалисты

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: цифровизация, дистанционный режим, гаджет



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети