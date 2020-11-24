Гаджеты угрожают здоровью детей - французские специалисты

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и гигиены труда Франции (ANSES) в своем отчете указало, что гаджеты представляют большую опасность для здоровья детей, сообщает РВС со ссылкой на France Info. При этом исследование проводилось еще до коронавируса.

Отмечается, что из-за снижения физической активности у детей возрастает риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, плохого сна.

"Здоровье двух третей подростков от 11 до 17 лет (66%) подвержено особому риску. Просто потому, что они проводят более двух часов перед экраном в день и менее одного часа физической активности. Это пороги опасности", - сказала ведущий специалист ANSES Ирен Маргаритис.

При этом еще 17% подростков вообще двигаются менее 20 минут в день и более 4,5 часов сидят перед экраном. После введения карантина проблема еще больше усугубилась.

Делается предположение, что дети и подростки из бедных семей больше всего подвержены малоподвижному образу жизни.

"Мы должны переосмыслить место физической активности в нашей жизни. Физическая активность и сокращение малоподвижного образа жизни - это это необходимость", - заключила Маргаритис.

Гипотеза ANSES о детях из бедных семей перекликается с материалом New York Times о том, что цифровизация - это для бедных, а богатые живут более полноценной жизнью.

Напомним, в России на дистанционном режиме 84% детей имели неблагополучные психические реакции пограничного уровня, у 43% были депрессивные проявления, нарушения сна - у каждого второго. 70% детей стали меньше гулять и двигаться, 21% школьников назвали такой режим невыносимым.