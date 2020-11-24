Белорусские раскольники предали Лукашенко "анафеме"

Раскольническая "Белорусская автокефальная православная церковь" (БАПЦ) предала "анафеме" президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом говорится в специальном заявлении на ее сайте.

Лукашенко назван "самозванцем", "одержимым дьяволом", "палачом", который "издевается" над белорусами при поддержке "восточного соседа". Его власть "сатанинская". Однако "весь цивилизованный мир" будто бы против Лукашенко, который совершает "геноцид".

Раскольники объявили "анафему" Лукашенко и запретили ему приступать к своим "таинствам" до "полного покаяния".

БАПЦ была основана в 1948 году бежавшей на Запад белорусской эмиграцией. Ее главный храм находится в Нью-Йорке.

Так как белорусские раскольники не принадлежат Церкви, то их "анафема" не имеет никакой церковной силы и является политическим заявлением. И они сами не имеют доступа к церковным таинствам, а совершаемые ими действия для Церкви являются богохульством.

Недавно Лукашенко заявил, что глава белорусских католиков архиепископ Тадеуш Кондрусевич получал в Польше задания, направленные на разрушение страны. После выезда за границу обратно его не пустили.

Напомним, в августе, с началом протестов против переизбрания Лукашенко, лидер белорусских раскольников призвал свергнуть "диктатора" Лукашенко. А оппозиционные силы потребовали "автокефальную православную церковь".