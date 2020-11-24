В Тюмени родилась девочка, сердце которой находилось в брюшной полости

В тюменской ОКБ №2 спасли девочку с сердцем в брюшной полости. В перинатальном центре внутриутробно ей поставили диагноз омфалоцеле – порок развития передней брюшной стенки. После госпитализации в детский стационар у ребенка выявили заболевание под названием "Пентада Кантрелла", сообщила Накануне.RU пресс-секретарь больницы Ирина Ющенко.

"Пентада Кантрелла" – это редкий порок развития, который характеризуется омфалоцеле, эктопией сердца, наличием перикардиального дефекта, отсутствием дистальной части грудины и передней части диафрагмы.

"Сердце ребёнка находилось в брюшной полости. После уточнения диагноза ей сделали пластику передней брюшной стенки, перемещение сердца в грудную клетку, ушивание дефекта перикарда и диафрагмы", - говорит заведующий отделением патологии новорожденных детей и детей раннего возраста Виктория Емельянова.

Первые три дня после операции врачи поддерживали медикаментозный сон и обеспечивали ребенка парентеральным питанием. В возрасте 28 дней девочку выписали домой в удовлетворительном состоянии. Сейчас ребёнку уже больше двух лет. Девочка находится под наблюдением детского кардиолога и развивается в соответствии со своим возрастом.