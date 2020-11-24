Уральского "аватара" из Оленьих ручьёв признали на федеральном уровне

Эколого-туристический проект "Долина щелпов" природного парка "Оленьи ручьи" получил финансовую поддержку Фонда президентских грантов. Благодаря этому в парке появилась инфраструктура, которой так не доставало для запуска турмаршрута: эксплуатационная площадка и модульный павильон информационного центра. Кроме того, экологи доработали карту нового маршрута по "Долине щелпов" - у него появились начальная и конечная точки, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Щелпы – это загадочные обитатели пещер и карстовых лабиринтов долины уральской реки Серги. Факт присутствия в "Оленьих ручьях" щелпов студенты-биологи Уральского госуниверситета засвидетельствовали в своих публикациях в 1960-70 гг.

"Нынешние посетители парка этот факт подтверждают. Иногда им удается даже запечатлеть на фотоаппараты некие энергетические сгустки в воздухе. Порой вблизи больших провалов и пещер туристы слышат странный металлический свист. Его не могут издавать камни или деревья. Выходит, опять щелпы? Своей материализацией щелп обязан тем, кто не просто создавал его образ, но и хотел, чтобы с его помощью все мы, наконец, научились слышать свою планету и природу, с которой связаны самыми кровными узами", – рассказали авторы проекта.

В мире не так много парков, в которых "прописаны" мифологизированные существа или герои. Но все они знамениты: озеро Лох-Несс в Шотландии, где якобы обитает лохнесское чудовище, Шервудский лес в Англии – родина Робин Гуда. Посещаемость этих парков измеряется сотнями тысяч туристов.

Теперь своя легенда есть и у уральского парка. "Оленьи ручьи", которые ежегодно посещают 80 тыс. туристов, популярны благодаря своим скалам и пещерам, видам на реку Сергу и разнообразию флоры и фауны.

У мифических обитателей парка – щелпов - важная экологическая миссия.

"Тропы парка – открытая книга природы. Сегодня прочитать её вместе с гостями долины готов маленький щелпик, вышедший недавно из тени скал и деревьев. Случилось это как раз в десятилетие биоразнообразия, объявленного ООН. Беспокойство щелпа понятно: будет и дальше человек изменять окружающую среду, нарушать экоравновесие на Земле – и щелп исчезнет. Ясно, что в связи с очевидным экологическим неблагополучием на планете, каждому из нас предстоит по-новому выстраивать отношения с природой. Но как именно? И кто этому научит? Мы предлагаем своё решение: экологические экскурсии в одном из красивейших ландшафтных парков в сопровождении не только гидов, но и лесных аватаров – щелпов", - рассказала Накануне.RU инициатор проекта, член Союза журналистов России Елена Гончарова.

Создатели тропы выпустили книгу "В долине щелпов" и разработали туристический маршрут по долине. Для запуска проекта не хватало минимальной инфраструктуры – туристского информационного центра (ТИЦ) – отправной точки всех тургрупп.

Благодаря поддержке Фонда президентских грантов в "Оленьих ручьях" появилась эксплуатационная площадка и модульный павильон ТИЦ, а у Долины щелпов – доработанная карта маршрута с начальной и конечной точками.

Отметим, что щелпик стал героем сказки, написанной членом-корреспондентом УрО РАН, биологом, палеонтологом Николаем Смирновым. Его сказка учит жить в гармонии с природой.