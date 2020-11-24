Уральского "аватара" из Оленьих ручьёв признали на федеральном уровне

24 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
Долина щелпов, Оленьи ручьи (2020) | Фото: АНО &quot;Подорожник&quot;

Уральского "аватара" из Оленьих ручьёв признали на федеральном уровне

Эколого-туристический проект "Долина щелпов" природного парка "Оленьи ручьи" получил финансовую поддержку Фонда президентских грантов. Благодаря этому в парке появилась инфраструктура, которой так не доставало для запуска турмаршрута: эксплуатационная площадка и модульный павильон информационного центра. Кроме того, экологи доработали карту нового маршрута по "Долине щелпов" - у него появились начальная и конечная точки, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Щелпы – это загадочные обитатели пещер и карстовых лабиринтов долины уральской реки Серги. Факт присутствия в "Оленьих ручьях" щелпов студенты-биологи Уральского госуниверситета засвидетельствовали в своих публикациях в 1960-70 гг.

"Нынешние посетители парка этот факт подтверждают. Иногда им удается даже запечатлеть на фотоаппараты некие энергетические сгустки в воздухе. Порой вблизи больших провалов и пещер туристы слышат странный металлический свист. Его не могут издавать камни или деревья. Выходит, опять щелпы? Своей материализацией щелп обязан тем, кто не просто создавал его образ, но и хотел, чтобы с его помощью все мы, наконец, научились слышать свою планету и природу, с которой связаны самыми кровными узами", – рассказали авторы проекта.

В мире не так много парков, в которых "прописаны" мифологизированные существа или герои. Но все они знамениты: озеро Лох-Несс в Шотландии, где якобы обитает лохнесское чудовище, Шервудский лес в Англии – родина Робин Гуда. Посещаемость этих парков измеряется сотнями тысяч туристов.

Долина щелпов, Оленьи ручьи(2020)|Фото: АНО "Подорожник"

Теперь своя легенда есть и у уральского парка. "Оленьи ручьи", которые ежегодно посещают 80 тыс. туристов, популярны благодаря своим скалам и пещерам, видам на реку Сергу и разнообразию флоры и фауны.

У мифических обитателей парка – щелпов - важная экологическая миссия.

"Тропы парка – открытая книга природы. Сегодня прочитать её вместе с гостями долины готов маленький щелпик, вышедший недавно из тени скал и деревьев. Случилось это как раз в десятилетие биоразнообразия, объявленного ООН. Беспокойство щелпа понятно: будет и дальше человек изменять окружающую среду, нарушать экоравновесие на Земле – и щелп исчезнет. Ясно, что в связи с очевидным экологическим неблагополучием на планете, каждому из нас предстоит по-новому выстраивать отношения с природой. Но как именно? И кто этому научит? Мы предлагаем своё решение: экологические экскурсии в одном из красивейших ландшафтных парков в сопровождении не только гидов, но и лесных аватаров – щелпов", - рассказала Накануне.RU инициатор проекта, член Союза журналистов России Елена Гончарова.

Долина щелпов, Оленьи ручьи(2020)|Фото: АНО "Подорожник"

Создатели тропы выпустили книгу "В долине щелпов" и разработали туристический маршрут по долине. Для запуска проекта не хватало минимальной инфраструктуры – туристского информационного центра (ТИЦ) – отправной точки всех тургрупп.

Долина щелпов, Оленьи ручьи(2020)|Фото: АНО "Подорожник"

Благодаря поддержке Фонда президентских грантов в "Оленьих ручьях" появилась эксплуатационная площадка и модульный павильон ТИЦ, а у Долины щелпов – доработанная карта маршрута с начальной и конечной точками.

Долина щелпов, Оленьи ручьи(2020)|Фото: АНО "Подорожник"

Долина щелпов, Оленьи ручьи(2020)|Фото: АНО "Подорожник"

Отметим, что щелпик стал героем сказки, написанной членом-корреспондентом УрО РАН, биологом, палеонтологом Николаем Смирновым. Его сказка учит жить в гармонии с природой.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Уральского "аватара" из Оленьих ручьёв признали на федеральном уровне

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Долина щелпов, Оленьи ручьи, фонд президентских грантов, экология



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети