Российский миротворец ранен в результате взрыва мины в Нагорном Карабахе

Российский миротворец ранен во время поиска погибших в Нагорном Крабахе. Офицер пострадал от взрыва мины, сообщает ТАСС со ссылкой на Минбороны.

Сегодня совместная группа по обмену телами погибших военнослужащих, состоящая из представителей миротворцев РФ, вооруженных сил Азербайджана, МЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики и международного комитета Красного креста искала погибших в Тертерском районе. В районе населенного пункта Мадагиз при проведении работ произошел взрыв мины. Офицер российского контингента миротворческих ранен. Один офицер армии Азербапйджана погиб. Ещё четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения различной степени тяжести.

"Российский военнослужащий доставлен в госпиталь в Баку, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Угрозы жизни нет", - добавили в ведомстве.

Напомним, на прошлой неделе Совет Федерации РФ одобрил задним числом ввод миротворческого контингента в Нагорный Карабах.