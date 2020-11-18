"Дипломатическая победа Путина": сенаторы одобрили отправку миротворцев в Карабах

Совет Федерации одобрил задним числом ввод миротворческого контингента в Нагорный Карабах. Сенаторы не просто одобрили обращение президента – они буквально праздновали "триумф российской внешней политики".

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил: "Профильные комитеты СФ единогласно поддерживают обращение президента. Дипломатическая победа Путина явилась триумфом российской внешней политики. Благодаря личному вмешательству нашего президента конфликтующие стороны пошли на заключение трехстороннего соглашения. От прекращения войны в Нагорном Карабахе выигрывают все".

Глава комитета конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что решение президента соответствует закону "Об обороне" и Конституции РФ, поскольку ситуация в момент заключения трехстороннего соглашения была напряженной. В частности, он ссылается на уничтожение российского вертолета азербайджанскими военными.

Спикер палаты Валентина Матвиенко считает, что "Путин дал пояснения по поводу оперативного ввода миротворческих сил". "Люди положительно реагируют на присутствие наших миротворцев", - добавила она.