По делу о терактах в Москве арестован начальник отдела полиции в Дагестане

Начальник отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковник полиции Гази Исаев, сообщили Накануне.RU в Басманном райсуде Москвы. Ранее ему предъявлено обвинение в пособничестве террористам, устроившим в 2010 г. взрывы в московском метро.

Он арестован до 4 января 2021 г.

Напомним, по версии следствия, Исаев лично перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества "Имарат Кавказ" (запрещено в России) по Дагестану. Кроме того, он лично привез на автостанцию одну из смертниц, которая позже взорвала себя на станции метро. Также, по данным следствия, Исаев в 2009-2010 гг. предоставлял информацию руководителям преступного сообщества о спецоперациях против незаконных вооруженных формирований. Исаеву предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения, в бандитизме и террористическом акте.

Теракты произошли 29 марта 2010 г. на станциях "Лубянка" и "Парк культуры". Погибли 39 человек. Было установлено, что к взрывам причастны члены бандгруппы Магомедали Вагабова. Его и других бандитов уничтожили в том же году в ходе спецоперации. В прошлом году в Дагестане был задержан член банды, причастной к взрывам в московском метро в 2010 г.