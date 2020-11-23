Начальника отдела полиции в Дагестане задержали по делу о терактах в Москве

Задержан начальник отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковник полиции Гази Исаев. Ему предъявлено обвинение в пособничестве террористам, устроившим в 2010 году взрывы в московском метро, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ.

Как считает следствие, Исаев лично перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества "Имарат Кавказ" (запрещено в России) по Дагестану. Кроме того, он лично привез на автостанцию одну из смертниц, которая позже взорвала себя на станции метро.

Также, по данным следствия, Исаев в 2009-2010 годах предоставлял информацию руководителям преступного сообщества о спецоперациях против незаконных вооруженных формирований.

Исаеву предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения, в бандитизме и террористическом акте.

Напомним, теракты произошли 29 марта 2010 года на станциях "Лубянка" и "Парк культуры". Погибли 39 человек.

Было установлено, что к взрывам причастны члены бандгруппы Магомедали Вагабова. Его и других бандитов уничтожили в том же году в ходе спецоперации.

В прошлом году в Дагестане был задержан член банды, причастной к взрывам в московском метро в 2010 году.