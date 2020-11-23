23 Ноября 2020
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Общество За рубежом
Чумной доктор и коронавирус. (2020) | Фото: Википедия

Оксфордский словарь впервые не смог выбрать "слово года" – слишком много нового

Редакция Оксфордского словаря в этом году не смогла выбрать "слово года".

На сайте проекта Word of the Year сообщается, что 2020-й год "немного отличается от предыдущих лет".

"Английский язык, как и все мы, в этом году был вынужден быстро и неоднократно адаптироваться. Наша команда собирала и анализировала все эти лексические данные. И когда начался финальный этап проекта "Слово года", стало очевидно, что 2020-й год – это не тот год, который можно было бы аккуратно вписать в одно-единственное слово", - говорится в сообщении на сайте проекта.

Авторы решили опубликовать целый отчет, в котором рассказывается о "феноменальной широте языковых изменений". Отчет назвали "Слова беспрецедентного года".

В начале ноября Институт русского языка им. Пушкина назвал "слово года" по своей версии. Точнее, даже два слова: ими стали"самоизоляция" и "обнуление".

Эксперты института пришли к выводу, что самыми значимыми и обсуждаемыми темами года стали пандемия и поправки в Конституцию. По этим темам были определены ключевые слова, характеризующиеся частотой использования, смысловой емкостью и значимость. Слова-победители определились на основе роста графика частотности использования слова по отношению к трем предыдущим годам.

Так, "самоизоляция" в текущем году стала популярнее в 10 раз, такая же динамика наблюдается у "обнуления". В топ попали также такие слова как "голосование", "дистанцирование", "карантин", "ковид", "конституция", "коронавирус", "поправки" и "удаленка".

А вот составители британского толкового словаря Collins Dictionary назвали словом года "локдаун" – жесткие ограничительные меры, карантин. Также в топ самых популярных попали "социальная дистанция", "самоизоляция", "вынужденный отпуск" и "ключевые работники". Были, конечно, у британцев и свои особенности, например, слово Мекзит – по аналогии с Брекзитом – принц Гарри и его жена Меган Маркл (от ее имени и приставка "Ме" в слове) объявили о "выходе" из королевской семьи и переехали в США.

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Оксфордский словарь впервые не смог выбрать "слово года" – слишком много нового

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Теги: оксфордский словарь, слово года, эпидемия



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