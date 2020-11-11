Весь 2020-й в двух "словах года": "обнуление" и "самоизоляция"

Институт русского языка им. Пушкина назвал "слово года". Точнее, даже два слова: ими стали "самоизоляция" и "обнуление", передает ТАСС со ссылкой на доктора филологических наук и руководителя проекта "Слово года" Михаила Осадчего.

Эксперты института пришли к выводу, что самыми значимыми и обсуждаемыми темами года стали пандемия и поправки в Конституцию. По этим темам были определены ключевые слова, характеризующиеся частотой использования, смысловой емкостью и значимость. Слова-победители определились на основе роста графика частотности использования слова по отношению к трем предыдущим годам.

Так, "самоизоляция" в текущем году стала популярнее в 10 раз, такая же динамика наблюдается у "обнуления". В топ попали также такие слова как "голосование", "дистанцирование", "карантин", "ковид", "конституция", "коронавирус", "поправки" и "удаленка".

Интересно, что у британских коллег российских филологов картина получилась практически идентичная в части слов, связанных с пандемией. Так, составители британского толкового словаря Collins Dictionary назвали словом года "локдаун" – жесткие ограничительные меры, карантин. Также в топ самых популярных попали "социальная дистанция", "самоизоляция", "вынужденный отпуск" и "ключевые работники". Были, конечно, у британцев и свои особенности, например, слово Мекзит – по аналогии с Брекзитом – принц Гарри и его жена Меган Маркл (от ее имени и приставка "Ме" в слове) объявили о "выходе" из королевской семьи и переехали в США.