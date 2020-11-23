23 Ноября 2020
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Образование Свердловская область
посёлок Рудный, школа номер 34 (2019) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области не фиксируют жалоб учителей о задержках выплат за классное руководство

В Свердловской области продолжается работа по осуществлению выплат за классное руководство. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.
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По данным областного министерства образования и молодежной политики, все педагоги, имеющие право на данную доплату, получают ее в установленные сроки.

"Сегодня в числе основных направлений нашей работы – осуществление выплат за классное руководство, обеспечение школьников качественным горячим питанием и контроль за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Это те приоритеты, которые были заданы президентом России.

Особое внимание мы уделяем мониторингу – обратной связи. По каждому из направлений работает "горячая линия", позвонив на которую можно оперативно получить ответы на возникающие вопросы. Что касается выплат за классное руководство, на сегодняшний день мы не фиксируем обращений о сбоях или задержках в их начислении", - заявил министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

биктуганов юрий иванович министр образования свердловской области(2017)|Фото: Накануне.ru

Напомним, дополнительная выплата классным руководителям за счет федерального бюджета с 1 сентября 2020 года введена в соответствии с поручением главы государства Владимира Путина. Выплату денежного вознаграждения за классное руководство на Среднем Урале получают более 23 тысяч классных руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений. На эти цели в регионе направлено в общей сложности 188,7 млн рублей ежемесячно.

Федеральные выплаты перечисляются дополнительно к региональной доплате за классное руководство. Размер вознаграждения из областного бюджета составляет порядка 3 тысяч рублей в месяц за класс.

На официальном сайте министерства образования и молодежной политики Свердловской области создан специальный раздел, посвященный выплатам за классное руководство. В нем содержатся ответы на наиболее частые вопросы, а также телефоны "горячей линии".

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В Свердловской области не фиксируют жалоб учителей о задержках выплат за классное руководство

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Теги: выплаты, классное руководство, Свердловская область



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