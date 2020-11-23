Женщинам предложили платить пенсию после рождения третьего ребенка

Координатор общественного движения "За жизнь!" Сергей Чесноков предложил платить пенсию женщине сразу после рождения третьего ребенка.

Он отметил, что "женщина заработала эту пенсию - она сделала свой вклад в демографию", с которой в России критическое положение. По его мнению, размер такой пенсии может быть от 15 тысяч рублей. И ее нужно повышать при рождении каждого следующего ребенка.

При этом Чесноков полагает, что если женщина заработает пенсию и к старости, то ей нужно платить обе пенсии.

Накануне.RU писало об этой идее несколько лет назад - чтобы учитывались не только пенсионные отчисления, но и "отчисления" в демографию в виде детей - будущих налогоплательщиков.

Сейчас Россия возвращается к демографической катастрофе 90-х. Рождаемость падает уже пятый год подряд и опустилась ниже 1,5 ребенка на женщину. Смертность резко вырастет, а по итогам года "естественная" убыль населения составит 600-700 тыс. человек, из которых до 400 тыс. были ожидаемы и прогнозировались еще по итогам 2019 года, а более 200 тыс. вызваны ростом смертности в этом году.

Интересно, что при рождаемости на уровне воспроизводства (2,1 ребенка на женщину) в России был бы прирост населения на 300 тыс. в год. И даже в этом году, в условиях роста смертности, убыли не было бы.

Недавно член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при Правительстве РФ Алексей Ульянов призвал ввести маткапитал в 1 млн на третьего ребенка.