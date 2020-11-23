23 Ноября 2020
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Общество В России
Многодетная семья (2013) | http://izable.ucoz.ru/

Женщинам предложили платить пенсию после рождения третьего ребенка

Координатор общественного движения "За жизнь!" Сергей Чесноков предложил платить пенсию женщине сразу после рождения третьего ребенка.
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Он отметил, что "женщина заработала эту пенсию - она сделала свой вклад в демографию", с которой в России критическое положение. По его мнению, размер такой пенсии может быть от 15 тысяч рублей. И ее нужно повышать при рождении каждого следующего ребенка.

При этом Чесноков полагает, что если женщина заработает пенсию и к старости, то ей нужно платить обе пенсии.

Накануне.RU писало об этой идее несколько лет назад - чтобы учитывались не только пенсионные отчисления, но и "отчисления" в демографию в виде детей - будущих налогоплательщиков.

Сейчас Россия возвращается к демографической катастрофе 90-х. Рождаемость падает уже пятый год подряд и опустилась ниже 1,5 ребенка на женщину. Смертность резко вырастет, а по итогам года "естественная" убыль населения составит 600-700 тыс. человек, из которых до 400 тыс. были ожидаемы и прогнозировались еще по итогам 2019 года, а более 200 тыс. вызваны ростом смертности в этом году.

Интересно, что при рождаемости на уровне воспроизводства (2,1 ребенка на женщину) в России был бы прирост населения на 300 тыс. в год. И даже в этом году, в условиях роста смертности, убыли не было бы.

Недавно член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при Правительстве РФ Алексей Ульянов призвал ввести маткапитал в 1 млн на третьего ребенка.

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Женщинам предложили платить пенсию после рождения третьего ребенка

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Теги: демография, дети, пенсия



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