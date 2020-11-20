В Госдуме предложили создать должность вице-премьера по демографии

В Госдуме предложили ввести в правительстве пост вице-премьера, курирующего демографию. Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Зепмцов полагает, что сейчас "Россия находится в состоянии войны, на которой надо бороться за жизнь каждого ребенка".

"Политика должна быть такой: всех рожайте – всех воспитаем. Не хотите вы его – рожайте, его прямо с ваших рук возьмет на себя государство", - заявил депутат на онлайн-конференции по проблеме демографии в ММПЦ "Россия сегодня".

Примечательно, что почти все эксперты, приглашенные на конференцию, ставят во главу угла количество рожденных детей и побуждение к беременности, но при этом почти никто из них не говорит о дальнейшем обеспечении этих детей и их родителей необходимыми условиями – здравоохранением, образованием, рынком труда и т.д.

Член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева считает, что на федеральном уровне надо вводить в школьную программу такой предмет как "семьеведение". "Нам надо воспитывать будущих родителей", - считает она. Впрочем, Юмашева рассказала, что в Госдуме собираются создать рейтинг регионов по уровню благоприятных условий для беременных.

Ну а главный внештатный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин не считает, что условия для будущих матерей – это главное. Эксперт заявил, что сейчас правительство пристально следит за репродуктивным направлением здравоохранения и создает все условия, которые скоро будут не хуже, чем в европейских странах. Например, в четыре раза сократилась материнская и детская смертность.

Аполихин заявил, что самая высокая материнская и младенческая смертность сейчас в республиках Северного Кавказа, но там же и самая высокая рождаемость. "Там пассионарность, желание иметь детей", - объясняет эксперт.

По его мнению, такой опыт (когда женщине должно быть важнее родить, а не условия для этого) был ранее распространен и в России (и, вероятно, он был бы не против, если бы он вернулся): "Человека не заставишь размножаться, если он сам этого не хочет. Раньше в России женщины рожали очень много, рожали в поле, в бане, была очень высокая смертность, но рождаемость была высокая. Было желание иметь детей!".

Напомним, Аполихин накануне заявил, что аборты стоило бы вывести из системы ОМС, а также построить специальные абортарии и передать из подчинения Минздрава в систему ФСИН. Репродуктолог заявил, что в таких заведениях должны работать не врачи, а "абортмахеры". В Минздраве России заявили, что не собираются принимать подобные меры.