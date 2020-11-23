В России могут появиться курортные моногорода и сёла

В России могут появиться курортные моногорода и села. Но для этого потребуется изменение значительного числа законов. Проблему обсуждали на круглом столе в Совете Федерации.

Пока в законодательстве отсутствует и само понятие о таких населенных пунктах, и инструменты их поддержки. По действующему законодательству такие курортные места как Кисловодск, Сочи, Анапа или Таганрог нельзя отнести к моногородам, поскольку население не трудится на предприятиях с одним видом экономической деятельности Но фактически это моногорода, которые живут только за счет туризма, говорит председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин.

Сенатор от Республики Тува Дина Аюн добавила, что в законе надо определить не статус городов, а статус муниципалитетов, поскольку в стране полно сельских поселений, которые также живут исключительно за счет туристов, например, это ремесленные поселки в центральной России и в Сибири.