Кабмин России ликвидирует восемь институтов развития

Российское правительство приняло решение ликвидировать восемь структур в рамках реформы институтов развития.

Речь идет о Фонде развития моногородов, АО "Особые экономические зоны", Российском фонде развития информационных технологий, Росинфокоминвесте и Агентстве по технологическому развитию.

Также будут ликвидированы три структуры, отвечающие за развитие Дальнего Востока: Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Часть функций перейдут к ВЭБ.РФ.

Функции, которые касаются привлечения трудовых ресурсов и инвестиций, распределения и предоставления субсидий и грантов, администрирования специнвестконтрактов, перейдут к профильным государственным ведомствам.

Цель реформы "создать единые механизмы управления институтами, устранить пересечения их функций с органами власти и коммерческими компаниями", сообщает РБК со ссылкой на свои источники.