17 Ноября 2020
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Экономика Пермский край
(2004) | Фото: Накануне.ru

"Уралхим" и "Уралкалий" не объединятся

Объединение управления химическими компаниями "Уралхим" и "Уралкалий" сейчас не рассматривается, сообщает "Prime".

Ранее стало известно о планах основного владельца "Уралхима", одного из бенефициаров "Уралкалия" Дмитрий Мазепина реструктурировать управление своими химическими активами, создав общую управляющую компанию. Изменения якобы должны были стартовать с ухода в отставку глав "Уралхима" Сергея Момцемлидзе и "Уралкалия" Дмитрия Осипова и временной передачи их функций техническому директору "Уралкалия" Виталию Лауку.

"Это не так. Никакого слияния компаний "Уралхим" и "Уралкалий" нет на повестке дня. Действительно, генеральный директор "Уралкалия" Дмитрий Осипов покинет свой пост, однако он останется в периметре компании и получит новые функции, также он сохранит свой пост в совете директоров компании. Генеральный директор "Уралхима" Сергей Момцемлидзе останется на своей должности. Если какие-то изменения произойдут, мы обязательно об этом сообщим", - цитирует издание представителя Мазенина Рината Гизатулина.

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"Уралхим" и "Уралкалий" не объединятся

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Теги: Уралхим, Уралкалий,



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