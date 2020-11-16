"Откладывать больше нельзя": Мишустин объявил о сокращении чиновничьего аппарата в России

Глава российского правительства Михаил Мишустин объявил о реформе системы управления в стране. "Откладывать реформу системы управления больше нельзя, она начнется 1 января 2021 года и займет три месяца", - сообщил премьер-министр на понедельничном совещании со своими заместителями.

По словам Мишустина, сокращение штата в федеральных ведомствах и министерствах, а также в их региональных подразделениях составит от 5 до 10%, в том числе за счет вакантных ставок.

С помощью цифровизации и, в частности, портала Госуслуг (который вскоре должен обновиться) граждане смогут обходиться без помощи чиновников-посредников, они будут напрямую отправлять свои обращения и запросы в нужные ведомства, полагает глава правительства.