16 Ноября 2020
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Политика В России Москва
Михаил Мишустин на заседании Валдайского клуба 20.10.20. (2020) | Фото: Клуб &quot;Валдай&quot;

"Откладывать больше нельзя": Мишустин объявил о сокращении чиновничьего аппарата в России

Глава российского правительства Михаил Мишустин объявил о реформе системы управления в стране. "Откладывать реформу системы управления больше нельзя, она начнется 1 января 2021 года и займет три месяца", - сообщил премьер-министр на понедельничном совещании со своими заместителями.

По словам Мишустина, сокращение штата в федеральных ведомствах и министерствах, а также в их региональных подразделениях составит от 5 до 10%, в том числе за счет вакантных ставок.

С помощью цифровизации и, в частности, портала Госуслуг (который вскоре должен обновиться) граждане смогут обходиться без помощи чиновников-посредников, они будут напрямую отправлять свои обращения и запросы в нужные ведомства, полагает глава правительства.

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"Откладывать больше нельзя": Мишустин объявил о сокращении чиновничьего аппарата в России

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Теги: чиновники, сокращение, госслужащие, михаил мишустин



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