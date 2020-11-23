23 Ноября 2020
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Наука и техника В России
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

"Спутник V" будет стоить дешевле импортных вакцин

Первая зарегистрированная в России вакцина от COVID-19 "Спутник V" будет стоить значительно дешевле западных препаратов Pfizer и Moderna.

Цена Pfizer в $19,5 и Moderna в $25-$37 за дозу фактически означает их цену $39 и $50-$74 за человека, говорится в сообщении Twitter-аккаунте "Спутник V". Отмечается, что стоимость отечественного препарата против коронасируса "будет намного ниже".

Стоимость вакцины "Спутник V" будет объявлена уже на этой неделе, сообщает ТАСС.

Ранее участники испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V" рассказали о действии препарата и о побочных эффектах, с которыми им пришлось столкнуться.

Большинство сообщило, что антитела выработались.

Среди распространенных побочных эффектов называют повышение температуры, слабость, боль в груди и потерю веса.

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"Спутник V" будет стоить дешевле импортных вакцин

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Теги: Спутник V, вакцина, коронавирус



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Ранее 20.11.2020 08:09 Мск Привившиеся вакциной от коронавируса "Спутник V" рассказали о побочных эффектах

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