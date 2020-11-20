Привившиеся вакциной от коронавируса "Спутник V" рассказали о побочных эффектах

Участники испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V" рассказали о действии препарата и о побочных эффектах, с которыми им пришлось столкнуться. Большинство сообщило, что антитела выработались, пишет РБК.

Среди распространенных побочных эффектов называют повышение температуры, слабость, боль в груди и потерю веса.

Чаще всего у добровольцев поднималась температура – до 38,5 и даже иногда 40 градусов. "В первые два дня после прививок наблюдались повышение температуры до 38,5 градусов и ломота в теле. В последующие дни симптомы прошли полностью. Опыт оцениваю как положительный. Несмотря на вышеописанные проблемы, иммунитет сформирован, и я доволен. Как адвокату, мне приходится много перемещаться по городу, и мне важно не заболеть", - рассказал один из участников тестирования вакцины.

Другие побочные эффекты, которые заметили добровольцы, — это головная боль и легкая тошнота.

Другой поставивший прививку рассказал о пелене перед глазами и недомогании: "После обоих уколов где-то через час перед глазами появлялась легкая пелена, глаза дольше обычного фокусировались на предметах. Сохранялось это состояние почти сутки. После второго укола весь второй день подташнивало, как будто укачало на машине. Опять же довольно терпимо". Сейчас мужчина характеризует свое состояние как "отличное", побочные эффекты от вакцины считает "незначительными" и отмечает, что после прививок от гриппа и пневмонии также чувствовал слабость и легкую тошноту.

Еще один участник исследований сообщил о потере веса в три килограмма. Впрочем, он говорит, что это могло получиться само собой: часто спрашивают о здоровье – невольно задумаешься над здоровым образом жизни.