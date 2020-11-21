21 Ноября 2020
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Сергей Лавров (2015) | Фото: Накануне.RU

В МИД объяснили отсутствие флага России на встрече Лаврова с первыми лицами Армении

В Министерстве иностранных дел РФ объяснили отсутствие флага страны на встрече главы ведомства Сергея Лаврова в Армении с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном.

Ранее Telegram-канал "Навстречу идущий" сообщил, что дипломатический протокол (присутствие национального флага) был соблюден только на встрече министра иностранных дел России с его армянским коллегой.

Канал обратил внимание, что на переговорах Лаврова с премьером и президентом Армении государственный флаг РФ отсутствовал.

Сергей Лавров и Никол Пашинян(2020)|Фото: Telegram-канал "Навстречу идущий"

В МИД РФ выступили с разъяснениями в своем Telegram-канале.

"У каждой страны своя протокольная практика. Внимательные заметят, что флаг один только там, где речь идет о встречах министра иностранных дел с премьер-министром и президентом", - заявили в дипломатическом ведомстве.

В министерстве сопроводили пост фотографией с переговоров Лаврова и Пашиняна в 2019 году, где также установлен лишь флаг Армении.

Напомним, сегодня российская делегация находится в Ереване. С Николом Пашиняном также встретился министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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В МИД объяснили отсутствие флага России на встрече Лаврова с первыми лицами Армении

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Теги: Лавров, Армения, флаг, МИД



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