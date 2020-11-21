21 Ноября 2020
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Сергей Шойгу (2017) | Фото: function.mil.ru

Шойгу: Наша главная задача – не допустить кровопролития в Нагорном Карабахе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на сегодняшней встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване заявил, что предстоит большая работа по установлению мира в Нагорном Карабахе.

"Наша главная задача – не допустить кровопролития. Это задача, поставленная перед нами нашим главнокомандующим. И мы, безусловно, намерены ее выполнить", - приводит слова Шойгу пресс-служба армянского камбина.

По словам главы Минобороны, на встрече с премьером планируется обсудить вопросы деятельности российских миротворцев, а также двустороннего сотрудничества в военной и военно-политической сферах. Как сообщает РИА Новости, Шойгу добавил, что российские миротворцы находятся практически на всей территории Карабаха с 23-мя наблюдательными пунктами.

Напомним, на этой неделе Совет Федерации РФ одобрил задним числом ввод миротворческого контингента в Нагорный Карабах.

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Шойгу: Наша главная задача – не допустить кровопролития в Нагорном Карабахе

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Теги: Шойгу, Нагорный Карабах, Пашинян, встреча



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