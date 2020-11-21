Следователи изучили переписку московской школьницы, которую зарезал ее знакомый

В СКР рассказали о ходе расследования уголовного дела по факту убийства школьницы на западе Москвы.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СК России, 20 ноября в квартире дома по Можайскому шоссе было найдено тело несовершеннолетней девочки с признаками насильственной смерти. Следователями установлено, что в квартире у подростка находился ее 17-летний знакомый, который нанес ей удары ножом. После этого молодой человек, предположительно, свел счеты с жизнью.

Сотрудниками СКР уже изучены камеры видеонаблюдения и допрошены соседи. Для установления событий, произошедших в день убийства, был определен круг общения и проанализирована телефонная переписка погибшей.

Сейчас по делу назначены судебно-медицинские экспертизы. Как добавили в ведомстве, ход расследования находится на личном контроле руководителя Главного следственного управления Москвы Андрея Стрижова.