Жителям Москвы будут рассылать SMS с результатами тестов на коронавирус

С сегодняшнего дня, 21 ноября, жители Москвы будут получать в SMS-сообщениях результаты ПЦР-тестов на коронавирус.

Как сообщили Накануне.RU в федеральном оперативном штабе по профилактике COVID-19, это касается тестов, сданных в городских медучреждениях. При этом новый сервис не распространяется на анализы в частных лабораториях.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова пояснила, что сообщение придет в случае как положительного, так и отрицательного результата.

"Если по какой-то причине проведенное исследование не позволило определить, болеет ли человек коронавирусом, мы его также оповестим и попросим пересдать анализ. Медицинские работники берут анализы в городских поликлиниках, больницах и при посещении пациента на дому", - отметила Ракова.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено почти 25 тысяч новых случаев COVID-19.