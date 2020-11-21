21 Ноября 2020
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(2018) | Фото: Накануне.RU

Жителям Москвы будут рассылать SMS с результатами тестов на коронавирус

С сегодняшнего дня, 21 ноября, жители Москвы будут получать в SMS-сообщениях результаты ПЦР-тестов на коронавирус.
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Как сообщили Накануне.RU в федеральном оперативном штабе по профилактике COVID-19, это касается тестов, сданных в городских медучреждениях. При этом новый сервис не распространяется на анализы в частных лабораториях.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова пояснила, что сообщение придет в случае как положительного, так и отрицательного результата.

"Если по какой-то причине проведенное исследование не позволило определить, болеет ли человек коронавирусом, мы его также оповестим и попросим пересдать анализ. Медицинские работники берут анализы в городских поликлиниках, больницах и при посещении пациента на дому", - отметила Ракова.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено почти 25 тысяч новых случаев COVID-19.

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Жителям Москвы будут рассылать SMS с результатами тестов на коронавирус

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Теги: коронавирус, тесты, результаты, SMS, Москва



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