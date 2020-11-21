В Петербурге задержан мужчина, выбросивший ребенка-инвалида с третьего этажа

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство ребенка-инвалида. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, все случилось вечером 20 ноября в квартире одного из домов по улице Дыбенко. Злоумышленник взял на руки 13-летнего сына своей знакомой, имеющего инвалидность в результате психического заболевания, и перекинул его через оконный проем лоджии, сбросив вниз с высоты третьего этажа.

Пострадавшему мальчику удалось оказать своевременную и квалифицированную медицинскую помощь. В результате ребенок остался жив.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство". Мужчина был задержан полицейскими и сотрудниками СКР. Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения и предъявлении обвинения.