Суд в Петербурге на два месяца арестовал подозреваемого в убийстве из-за замечания об отсутствии маски

В Санкт-Петербурге суд на два месяца арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве пассажира маршрутки. Накануне Алексею В. было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

"Следствие полагает, что в ходе конфликта 17 ноября на Индустриальном проспекте подозреваемый нанес пострадавшему Х. не менее одного удара ножом в область груди сзади, после чего с места преступления скрылся", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Пострадавший после ранения смог дойти до десятого дома по Индустриальному проспекту, где скончался.

В суде отметили, что Алексей В. вину признал, не возражал против заключения под стражу.

Следствие же ходатайствовало об аресте, поскольку подозреваемый нигде не работает, не имеет регистрации в Петербурге или Ленобласти, ранее привлекался к уголовной ответственности по ч.1 ст.111 УК РФ, а также по ч.4 ст.228.1 УК РФ, непосредственно после совершения преступления скрылся от органов следствия, осведомлен о личности и месте жительства изобличающего его свидетеля.

Мужчину арестовали до 18 января 2021 года.

Напомним, по данным полиции, конфликт между подозреваемым и жертвой начался в маршрутке: 53-летний мужчина ехал домой с корпоратива, в автобусе он сделал замечание Алексею В. и его спутнице, которые были без защитных масок. Началась словесная перепалка, которая продолжилась уже на улице и закончилась смертью пассажира, сделавшего замечание.