В ленинградском Мурино пассажиры маршрутки зарезали мужчину, попросившего надеть маски

В Мурино (Ленобласть) задержали двух человек, подозреваемых в убийстве 53-летнего местного жителя.

Убийство произошло вечером 17 ноября. По данным регионального полицейского главка, у жертвы возник конфликт с пассажирами маршрутного автобуса.

В полиции сообщили, что 53-летний замдиректора научно-исследовательского сертификационного центра возвращался с корпоратива домой. В маршрутке он сделал замечание мужчине и женщине и попросил их надеть маски. Перепалка переросла в драку на Индустриальном проспекте. Мужчине нанесли ножевое ранение, он скончался.

На следующий день были задержаны двое подозреваемых: 40-летний мужчина и его знакомая 34-летняя женщина. Мужчина ранее судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, передает 47news.