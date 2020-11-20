20 Ноября 2020
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Происшествия В России Ленинградская область
общественный транспорт, маршрутка, маршрутки (2017) | Фото: Накануне.RU

В ленинградском Мурино пассажиры маршрутки зарезали мужчину, попросившего надеть маски

В Мурино (Ленобласть) задержали двух человек, подозреваемых в убийстве 53-летнего местного жителя.

Убийство произошло вечером 17 ноября. По данным регионального полицейского главка, у жертвы возник конфликт с пассажирами маршрутного автобуса.

В полиции сообщили, что 53-летний замдиректора научно-исследовательского сертификационного центра возвращался с корпоратива домой. В маршрутке он сделал замечание мужчине и женщине и попросил их надеть маски. Перепалка переросла в драку на Индустриальном проспекте. Мужчине нанесли ножевое ранение, он скончался.

На следующий день были задержаны двое подозреваемых: 40-летний мужчина и его знакомая 34-летняя женщина. Мужчина ранее судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, передает 47news.

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В ленинградском Мурино пассажиры маршрутки зарезали мужчину, попросившего надеть маски

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Теги: мурино, убийство, конфликт в маршрутке, маски



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