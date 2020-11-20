20 Ноября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
сургут (2007) | Фото: Накануне.ru

В Сургуте неадекватный пассажир автобуса пытался захватить заложников

В Сургуте страсти разгорелись в рейсовом автобусе маршрута №45. Один из его пассажиров неадекватно отреагировал на замечание и попытался взять других ехавших в заложники, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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В экономической столице Югры предотвращена попытка захвата рейсового автобуса, сообщает "СургутИнформТВ". Так решил поступить нетрезвый пассажир. ЧП произошло на улице Югорской в районе дома №15.

Глава пресс-службы окружного управления МВД Ольга Абмайкина рассказала Накануне.RU, что около 16.00 к силовикам обратилась кондуктор того автобуса. Она сказала, что пассажир – предположительно, пьяный – неадекватно отреагировал на сделанное попутчиками замечание.

"В ответ он начал агрессивно себя вести, устроил дебош. Сотрудники ППС доставили его в отдел полиции №3. Сейчас повезли на освидетельствование. То, что пассажир хотел взять заложников, не соответствует действительности", - считает Абмайкина.

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В Сургуте неадекватный пассажир автобуса пытался захватить заложников

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Теги: автобус №45, дебош



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