20 Ноября 2020
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Экономика Свердловская область За рубежом
врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловская область готова поставлять маски, оборудование и санитайзеры в Европу

Средний Урал полностью обеспечивает себя продукцией для профилактики новой коронавирусной инфекции, а также ведет поставки за рубеж. Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, об этом рассказал заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин на площадке пресс-центра ТАСС-Урал.

"Мы поставляем весь перечень противоковидной продукции во весь уральский регион и шире, в том числе, вышли с этой продукцией на экспорт. Прорабатываем возможность поставок одноразовых медицинских масок и костюмов, а также рециркуляционное оборудование и санитайзеры в Европу. Это рынки, которые мы осваиваем благодаря тому, что здесь были кратно увеличены мощности. Это была государственная задача", - отметил Зеленкин.

По его словам, производство медицинских масок с февраля текущего года возросло с 20 тысяч штук до 1 миллиона единиц в сутки. Также с начала года произведено свыше одного миллиона пачек "Триазавирина".

Заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин(2017)|Фото: Накануне.RU

Игорь Зеленкин отметил, что по поручению губернатора Евгения Куйвашева ведется постоянная работа по развитию новых компетенций и замещению продукции импортного производства. Так, поставлена задача активно использовать продукцию российского, в том числе, свердловского производства при подготовке к проведению в Екатеринбурге Всемирных студенческих летних игр ФИСУ в 2023 году.

В свою очередь, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин рассказал, что количество импортозамещающих производств на территории Свердловской области за последние два года выросло в два-три раза.

Стоит отметить, что акцент на усилении импортозамещения позволяет решать задачи ряда национальных проектов "Производительность труда и поддержка занятости", "Цифровизация", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт" и других.

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Свердловская область готова поставлять маски, оборудование и санитайзеры в Европу

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Теги: поставки, оборудование, Зеленкин, Свердловская область, Европа



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