"Невероятно громоздкая штука": Дуров раскритиковал новый iPhone 12 Pro

Создатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров написал о своих впечатлениях от новинки Apple – смартфоне iPhone 12 Pro.

В официальном Telegram-канале Дурова появилась такая запись: "Только что попробовал iPhone 12 Pro – невероятно громоздкая штука. Он выглядит и ощущается как негабаритная версия iPhone 5 2012 года выпуска, но с уродливым набором камер, торчащих на трех разных высотах. Пресловутая выемка и широкие лицевые панели все еще присутствуют, что создает низкое соотношение экрана к корпусу и общее ощущение устаревшего устройства".

Затем Дуров переключился собственно на критику Apple: "Спустя девять лет после смерти Стива Джобса компания по-прежнему живет за счет технологий и репутации, которые он заработал, без каких-либо значимых инноваций. Неудивительно, что в начале этого года продажи iPhone упали на 21%. Если эта тенденция сохранится, через 7-10 лет доля iPhone на мировом рынке будет незначительной".

Напомним, Дуров уже давно "точит зуб" на Apple. Его (как, впрочем, и многих других разработчиков) не устраивают комиссии, которые американская корпорация требует за допуск в свой магазин приложений.