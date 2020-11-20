Сроки итогового сочинения в 11-х классах перенесли из-за коронавируса

Рособрнадзор из-за коронавируса перенес сроки написания итогового сочинения в 11-х классах, которое должно было пройти 2 декабря.

В пресс-службе ведомства уточнили, что оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года.

Кроме того, итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах будет организовано дистанционно в регионах с неблагоприятной эпидобстановкой.

Напомним, в октябре в Рособрнадзоре заявили, что не видят возможности проведения ЕГЭ в дистанционной форме. При этом глава ведомства Анзор Музаев не исключил, что если эпидемиологическая ситуация ухудшится, то власти снова могут пойти на отмену обязательных экзаменов для получения аттестата в 9-м и 11-м классах.