20 Ноября 2020
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школа, ЕГЭ, урок, экзамен (2016) | Фото: posta-magazine.ru

Сроки итогового сочинения в 11-х классах перенесли из-за коронавируса

Рособрнадзор из-за коронавируса перенес сроки написания итогового сочинения в 11-х классах, которое должно было пройти 2 декабря.

В пресс-службе ведомства уточнили, что оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года.

Кроме того, итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах будет организовано дистанционно в регионах с неблагоприятной эпидобстановкой.

Напомним, в октябре в Рособрнадзоре заявили, что не видят возможности проведения ЕГЭ в дистанционной форме. При этом глава ведомства Анзор Музаев не исключил, что если эпидемиологическая ситуация ухудшится, то власти снова могут пойти на отмену обязательных экзаменов для получения аттестата в 9-м и 11-м классах.

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Сроки итогового сочинения в 11-х классах перенесли из-за коронавируса

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Теги: итоговое сочинение, школьники, рособрнадзор



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